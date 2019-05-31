Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября

Заксобрание Санкт-Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября, официально открыв избирательную кампанию, передает "Интерфакс".

Постановление о выборах губернатора было принято на внеочередном пленарном заседании Заксобрания в пятницу.

По мнению депутата Максима Резника от "Партии роста", выборы губернатора очень мало напоминают честный и справедливый процесс. "В моем понимании, это спецоперация по внедрению Александра Дмитриевича Беглова на пост губернатора Петербурга. Мне кажется, что эта кампания проводится очень грязно, топорно и грубо, не по-петербургски".

Депутат Алексей Ковалев от "Справедливой России" заявил, что партия выдвинет собственного кандидата в губернаторы, и попросил "Единую Россию" помочь с прохождением муниципального фильтра.

Он пояснил, что на пути выдвижения кандидата существует муниципальный фильтр, полностью контролируемый партией власти и администрацией города.

В свою очередь депутат Оксана Дмитриева от "Партии роста" отметила, что "Единая Россия" имеет право не делиться подписями муниципалов, но это очень ограничивает реальную конкуренцию кандидатов. "Выборы приходят и выборы уходят. А мы с вами остаемся", — сказал Макаров.

За принятие постановления проголосовали 48 депутатов, против — двое. О губернаторских амбициях ранее заявили врио губернатора Беглов, депутаты Заксобрания Михаил Амосов, Дмитриева и Вишневский, а также общественник Красимир Врански и депутат Госдумы Владимир Бортко.