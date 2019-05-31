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31 мая 201911:57

1 июня в Сочи состоится Кубок континента по следж-хоккею

ГТРК "Кубань"

1 июня в Сочи пройдет Кубок континента по следж-хоккею. Международный турнир будет проходить на льду крупнейшего на Юге страны спортивного центра "Юг Спорт", передает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу сочинской администрации.

За звание победителя будут бороться Россия, Германия и Словакия. Иностранные команды являются одними из самых опытных европейских сборных. Соревнования пройдут по круговой системе. В состав российских команд в этом году войдут опытные мастера, а также представители талантливой молодежи.

Напомним, нынешний Кубок в Сочи станет уже вторым по счёту. Первый турнир прошел в Уфе в рамках Недели звезд хоккея-2017.

Текст: ГТРК "Кубань"

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