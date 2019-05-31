"Хоть гантели не украли". Зеленский показал, как тренируется

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем Facebook фотографию с тренировки в своей администрации. "На Банковой. Хоть гантели не украли", — подписал ее он.

На фото помимо украинского президента запечатлены глава администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.

Ранее сообщалось о пропаже мониторов и серверов из ситуационной комнаты президентской администрации – в помещении остались только герб и президентский штандарт.