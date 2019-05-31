31 мая 201911:45
"Хоть гантели не украли". Зеленский показал, как тренируется
Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем Facebook фотографию с тренировки в своей администрации. "На Банковой. Хоть гантели не украли", — подписал ее он.
На фото помимо украинского президента запечатлены глава администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.
Ранее сообщалось о пропаже мониторов и серверов из ситуационной комнаты президентской администрации – в помещении остались только герб и президентский штандарт.
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