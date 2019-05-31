В Астрахани судебные приставы достали алиментщика из могилы

Ранее не раз сообщалось, что должники идут на разные ухищрения, чтобы избежать расплаты: меняют внешность, паспортные данные, а иногда даже пол.

В Астрахани злостный неплательщик по алиментам, увидев людей в форме, решил спрятаться от них в свежевырытой могиле.

На сайте управления ФССП по Астраханской области сообщается, что мужчина систематически не исполнял свои родительские обязательства, в результате его задолженность перед ребенком превысила 200 тысяч рублей.

Причем, на прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, а по адресу регистрации не проживал.

Поскольку установить место нахождения горе-отца установить не удалось, пристав объявил его в исполнительный розыск.

В результате удалось установить, что должник работает на одном из городских кладбищ копателем могил.

Для того, чтобы проверить полученные данные, судебный пристав поехал на кладбище, где администратор сообщил: этот работник в данный момент копает могилу.

Когда алиментщик увидел сотрудника УФССП, то лег в свежевырытую могилу и закрыл глаза, но когда его назвали по имени и отчеству, то "вернулся к жизни".

С должника были взяты объяснения, и поскольку он ранее уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, то вполне вероятно ему будет инкриминирована статья УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".