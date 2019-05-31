Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации​​​.

Всего имена присвоены более чем 40 аэропортам страны. Так, столичный аэропорт Шереметьево теперь будет носить имя Александра Пушкина. Аэропорт Домодедово назван именем Михаила Ломоносова, а Внуково — Андрея Туполева. В Симферополе будет аэропорт имени Ивана Айвазовского.

Аэропорту Воронежа присвоено имя Петра Первого, Калининграда — императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара — Екатерины Второй, Мурманска — Николая Второго.

Новые имена для воздушных гаваней выбирали всей страной. Общероссийский конкурс "Великие имена России" завершился 4 декабря на телеканале "Россия 1". В голосовании приняли участие более 6 миллионов россиян.