Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора

Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя. Гневного народного избранника сняли на видео.

"Это хамство! Вы думаете только о себе. Сейчас я тебя сниму, ты у меня перед новым начальником извиняться будешь! Вы нарушаете общественный порядок, мешаете проезду других. Посмотрим, инспектор, как ты дальше запляшешь!" — грозил Юрий Шпаков лейтенанту Гаврилову.

Инспектор в этот момент составлял протокол, а служебный автомобиль, как можно судить со слов автора записи, частично перекрыл движение по улице Кирова.

Конфликт практически был исчерпан, а непристегнутый ремнем безопасности депутат уже начал отъезжать, но быстро вернулся и выдал гневную тираду после слов полицейского "Вы свободны".

"Пошел ты! С какой стати ты мне командуешь? Ты кто такой? Ты научись разговаривать, старший инспектор! У тебя хотелки не хватит задерживать меня!" — взбеленился Шпаков, напоследок пообещав, что инспектор пожалеет о своем поведении.

Правозащитник Евгений Митрофанов пообещал обратиться в комиссию по депутатской этике с просьбой дать оценку поведению народного избранника. О реакции правоохранительных органов ничего не сообщалось.

В то же время автор ролика отметил, что остановившийся служебный автомобиль фактически вынуждал других водителей объезжать его по тротуару или по встречной полосе, в результате "в ловушку попали" 10-15 машин.