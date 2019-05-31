Четверо детей остаются в реанимации после ЧП с батутом в Улан-Удэ

Число детей, пострадавших при опрокидывании батута в Улан-Удэ, возросло до шести — родители самостоятельно привели в больницу четырехлетнего мальчика, сильно ударившегося головой при падении с аттракциона. После осмотра его отпустили домой. Врачи борются за жизнь четверых детей, которые остаются в реанимации.

ЧП произошло около часа дня 30 мая на улице Терешковой. На новых кадрах с места видно, как порыв ветра буквально за пару секунд поднял в воздух и опрокинул батут, на котором в тот момент находились дети от трех до семи лет. По предварительной версии, надувная конструкция не была должным образом закреплена — на земле ее удерживали не шесть, как положено, а три опоры из автомобильных покрышек и бетона.

Одна из пострадавших, четырехлетняя девочка, после перенесенной операции находится в крайне тяжелом состоянии, местные врачи уже провели консультации с московскими коллегами по поводу дальнейших действий.

Состояние семилетнего мальчика, получившего перелом костей черепа, оценивается как тяжелое, причем наблюдается его ухудшение.

"По девочке трёх лет, там перелом костей предплечья, тоже находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Костные отломки совмещены, гипс наложен, по ушибу головного мозга проводится лечение. У ещё одной девочки четырех лет ушиб головного мозга, скальпированная рана подбородка, челюстно-лицевые хирурги провели операцию. Есть очень много ссадин, ушибов по телу", — уточнил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Пятая пострадавшая — шестилетняя жительница столицы республики — отделалась сотрясением головного мозга и рвано-ушибленной раной подбородка, она находится в отделении травматологии.

Родителям пострадавших местные власти пообещали выплатить по 400 тысяч рублей компенсации.