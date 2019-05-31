ЧП с батутом в Улан-Удэ: лечение пострадавших контролируют ведущие врачи

Четверо детей, пострадавших при опрокидывании батута в Улан-Удэ, в настоящее время находятся в реанимации, рассказал в прямом эфире программы "60 минут" министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев. Еще один ребенок находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести.

"У всех детей ушибы головного мозга, сотрясение головного мозга. Одна девочка четырех лет в тяжелом состоянии, она была прооперирована в тот же день", — сообщил Самбуев. По ее состоянию постоянно ведутся консультации с ведущими медицинскими специалистами. В частности, сегодня был проведен сеанс телемедицины с Институтом нейрохирургии имени Бурденко, в ходе которого врачи согласовали тактику дальнейшего лечения маленькой пациентки.

"По каждому такому тяжелому случаю мы сразу же связываемся с федеральными центрами", — подчеркнул министр.

Надувной батут, расположенный на площадке перед одним из торговых центров в городе Улан-Удэ, перевернулся от порыва ветра 30 мая. Во время происшествия внутри батута находились дети, которые упали на асфальт с четырехметровой высоты.

Мама одной из пострадавших девочек рассказала, что все произошло у нее на глазах. "Мы пытались остановить батут, но ничего не получилось", — пояснила она.