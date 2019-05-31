Одноклассники и "Дикая мята" проведут в Москве концерт с группой "Тараканы!"

Социальная сеть Одноклассники впервые проведет в Москве концерт молодых исполнителей, которые поборются за право открыть крупнейший опен-эйр фестиваль в России, "Дикую мяту". Впервые на лайнап крупного фестиваля смогут повлиять пользователи социальной сети, которые в прямом эфире определят лучшего из трех претендентов.

В клубе "Москва" 5 июня в 20:00 по московскому времени начнется концерт, на котором выступят Тося Чайкина, Samosaboy и Мария Шерер. Хэдлайнером вечера станет легендарная панк-группа "Тараканы!". Концерт будет транслироваться в прямом эфире в группе онлайн-шоу "ОК на связи!" в ОК.

Выбирать лучшую из трех групп будут пользователи Одноклассников прямо во время трансляции. В течение всего концерта внутри прямого эфира будет проходить интерактивное голосование, в котором смогут участвовать все зрители. Группа, набравшая больше всего голосов, откроет 28 июня фестиваль "Дикая мята" и выступит на одной сцене с популярными российскими музыкантами, среди которых — "Аквариум", Баста, Дельфин, Монеточка и другие.

Вход на концерт – свободный по предварительной регистрации. Сбор гостей в 19:00.