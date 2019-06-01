Петра Порошенко обвиняют в захвате власти

Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в захвате власти. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Юрист Андрей Портнов отметил, что уже к началу июля бывший президент Украины вполне может оказаться в СИЗО.

В отношении Порошенко ведется расследование уже по пяти уголовным делам, в том числе о государственной измене, отмывании средств и "узурпации" судебной власти. Подготовлены документы еще как минимум на 10 дел, сообщает телеканал "Россия 24".

Украинская пресса пишет, что Порошенко готов в любой момент сбежать в Великобританию, если за него возьмутся всерьез.