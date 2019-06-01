Roland Garros. Надаль выиграл, а Циципас не успел до темноты

На втором в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – Открытом чемпионате Франции, прошли матчи пятого игрового дня. В мужском турнире никаких сенсаций не произошло – "бумажные" фавориты во главе со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем идет дальше.

Надаль, "посеянный" на кортах Roland Garros под вторым номером играл в третьем круге с бельгийцем Давидом Гоффеном ("посев" №27). Экс-первая ракетка мира был сильнее в четырех партиях – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3.

Выиграл свой третий матч и другой бывший лидер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер, "посеянный" в Париже третьим. От его ракетки "пострадал" норвежец Каспер Рууд – 6:3, 6:1, 7:6.

Выиграл свой матч и японец Кеи Нисикори (№7) – у серба Ласло Дьере (№31) – 6:4, 6:7, 6:3, 4:6, 8:6. А вот грек Стефанос Циципас (№6) свой матч с сербом Филипом Краиновичем не доиграл из-за темноты. Пока впереди фаворит – 7:5, 6:3, 5:5 (матч отложен).