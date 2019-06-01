Бегемоты сорвали матч по регби в ЮАР

В ЮАР матч по регби сорвали бегемоты. Около десятка животных вышли на поле прямо в разгар игры, чтобы поесть травы.

Это произошло на севере страны, рядом с природным заказником, где обитают эти животные.

Весь день бегемоты просидели у воды, спасаясь от жары, а вечером решили подкрепиться сочной травой на стадионе, сообщает телеканал "Россия 24".