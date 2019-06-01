Число жертв трагедии в Вирджиния-Бич увеличилось до 12 человек

Число жертв стрельбы, произошедшей в курортном городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США) в субботу, 1 июня, увеличилось до 12. Об этом СМИ заявил глава полиции города Джим Сервера.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, которую неизвестный устроил в административном здании, 11 человек погибли и по меньшей мере шесть получили ранения различной степени тяжести. Убитые были найдены на всех трех этажах здания, одного застреленного обнаружили в машине, которая была припаркована рядом.

Как рассказал Джим Сервера, один из пострадавших скончался по пути в больницу. Также появились четверо новых пострадавших. В настоящее время врачи оказывают им помощь в больнице. Также полиция располагает информацией, что некоторые раненые могут сами добраться в больницы.

В ходе перестрелки с правоохранителями нападавший был ранен и позднее скончался, передает РИА Новости. О мотивах нападавшего ничего не известно. По данным полиции, он работал в городских службах. Правоохранителям известно его имя, но пока оно не называется, так как не уведомлены его родственники.

По словам главы полиции, нападавший пользовался пистолетом калибра 0,45 дюйма с обоймами расширенной емкости.