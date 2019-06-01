Помпео: для "устрашения России" Германия должна увеличить расходы на оборону

Германия должна увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, считает госсекретарь США Майкл Помпео, так как НАТО является чрезвычайно важным инструментом "в деле устрашения России". Это мнение госсекретарь высказал в интервью немецкому таблоиду Bild, находясь с визитом в Германии.

Говоря об обещании правительства ФРГ увеличить расходы на оборону, Помпео отметил, что потребовать сдержать это обещание должен "немецкий народ". Германии необходимо понять, что в дело устрашения восточного соседа нужно "привнести хоть что-то".

Помпео прибыл в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и немецким коллегой Хайко Маасом. Это первый официальный визит Помпео в Берлин, однако в 1980-е годы он служил в танковых войсках, дислоцированных в Германии.

Ранее Маас после встречи с Помпео заявлял, что Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией и работающим диалоге для решения международных конфликтов.