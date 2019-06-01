Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова обвиняют в коррупции

В субботу официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко подтвердила задержание экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. По словам Петренко, бывший чиновник обвиняется в коррупции.

По версии следствия, во время госслужбы в 2013-2017 годах Коньков помог компании "Ивановский бройлер" получить 750 миллионов рублей из бюджета по мошеннических схемам.

Следователи в пятницу изъяли документы в правительстве и парламенте области, а также допросили Конькова, пишет "Интерфакс". В субботу бывшего губернатора планируют этапировать в Москву.

На сегодняшний день Павел Коньков является депутатом Ивановской областной думы.