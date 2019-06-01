Беглов обещает включить в свою программу предложения партий и общественников

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил общественность и политические партии поучаствовать в подготовке его предвыборной программы. Ранее член избирательной комиссии Санкт-Петербурга Олег Зацепа сообщил, что Беглов предоставил в избирком документы для участия в предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

Врио губернатора стал первым кандидатом, подавшим документы о своем самовыдвижении. Журналистам он рассказал, что получил много предложений на своих встречах с горожанами, и они были учтены при разработке стратегии развития города.

Свою программу на предстоящих выборах Беглов также пообещал составить совместно с жителями северной столицы, передает ТАСС. Кандидат призвал все политические партии и общественников "дать свои предложения", пообещав, что "с удовольствием" включит их в свою предвыборную программу.

На днях Беглов заявил о намерении участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Для регистрации кандидату в этом случае нужно собрать в свою поддержку 10 процентов подписей муниципальных депутатов и 2 процента подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге — то есть, более 76 тысяч подписей, передает ТАСС.

На должность врио губернатора Петербурга Беглов был назначен 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого Александр Беглов работал заместителем главы администрации президента России, полпредом президента РФ сначала в Центральном, а затем в Северо-Западном федеральном округе.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.