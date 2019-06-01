Малайзия сомневается в вине России за сбитый Boeing, Голландия требует объяснений

Правительство Нидерландов надеется получить разъяснения от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра Махатхира Мохамада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17.

Ранее малайзийские СМИ сообщили, что премьер ставит под сомнение ответственность России за катастрофу MH17, сообщает голландский интернет-портал NOS. Мохамад одобрил выводы следствия, но выразил сомнение, что ракету выпустила Россия. "Нужны неопровержимые доказательства", — считает малайзийский премьер-министр.

Boeing-777, летевший из Голландии в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины ракетой, выпущенной из установки "Бук". Погибли 298 человек.

Махатхир Мохамад отметил, что ракеты такого класса были на вооружении и Украины и украинских повстанцев. Поэтому для обвинения именно России нужны веские доказательства. Премьер-министр также не считает экспертизу непредвзятой. "Выводы делали заинтересованные стороны", — считает он, напомнив, что малайзийских специалистов не допустили к проверке "черного ящика". Мохамад еще раз выразил точку зрения о том, что главная идея расследования состояла в том, чтобы попытаться повесить вину на Россию, а не расследовать саму трагедию.

Ранее и глава нидерландской оппозиции Тьерри Боде не исключил, что Украина может быть виновна в гибели малайзийского самолета. За это политика тут же окрестили "любовником России".

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению малазийского лайнера.