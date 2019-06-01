Экс-губернатор Ивановской области и его подельник подозреваются в хищении 700 бюджетных миллионов

Бывший губернатор Ивановской области, депутат Ивановской областной думы седьмого созыва Павел Коньков задержан. Ему вменяется присвоение бюджетных средств, сообщает Следком РФ.

По версии следствия, Коньков вместе с подельником – управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным в общей сложности похитил порядка 700 миллионов рублей. Деньги перечислялись на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

Уже проведены обыски в Москве, Иванове и Воронеже.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

Задержание Конькова может быть связано с банкротством "Ивановского бройлера", передает ТАСС. В 2015 году компания была признана банкротом и передана в аренду московскому "Продмиту". В конце 2018 года сообщалось о восстановлении объемов производства мяса на предприятии.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. В 2017 году ушел с должности по собственному желанию.