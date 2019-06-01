Страшные кадры: очевидцы публикуют видео мощных взрывов в Дзержинске

Несколько человек запечатлели серию мощных взрывов, произошедших в субботу, 1 июня, в городе Дзержинске в Нижегородской области.

Одна из записей сделана из частного сектора, расположенного неподалеку от ГосНИИ "Кристалл", в чьем цехе по производству взрывчатки и произошло ЧП. На кадрах виден столб дыма и один из вторичных взрывов. Через несколько мгновений до места, откуда велась съемка, добралась взрывная волна.

Второй очевидец, запечатлевший взрыв на видео, находился в автомобиле на трассе.

В настоящее время известно о том, что в результате инцидента пострадали 19 человек, еще двое сотрудников числятся пропавшими без вести.