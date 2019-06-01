Грузовик и поезд Адлер - Нижневартовск загорелись после столкновения в Адыгее

В субботу, 1 июня, в Тахтамукайском районе Адыгеи на участке Энем — Горячий Ключ Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля.

По данным РИА Новости, около 15 часов дня водитель КамАЗа выехал на переезд, где в него врезался пассажирский состав, следовавший из Адлера в Нижневартовск.

После этого произошло возгорание – вспыхнул грузовик, пламя перекинулось на локомотив и один из вагонов. На месте ЧП работает пожарный поезд.

По предварительным данным, единственным пострадавшим в результате инцидента оказался водитель КамАЗа.

Администрация железной дороги предупредила о том, что в связи с произошедшим возможны задержки поездов.