Появилось видео с места столкновения пассажирского поезда и грузовика в Адыгее

Очевидец разместил в Сети кадры, сделанные на месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Адыгее на перегоне Шеджий – Энем-2 Северо-Кавказской железной дороги.

На записи видна эвакуация пассажиров и искореженный полыхающий КамАЗ, буквально застрявший в одном из вагонов.

Напомним, что днем в субботу, 1 июня, в Тахтамукайском районе водитель грузовика выехал на переезд, где в него врезался состав, следовавший из Адлера в Нижневартовск.

В результате инцидента пострадал один человек – мужчина, находившийся за рулем грузового транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе СКЖД, причиной ДТП на железнодорожном переезде стало нарушение правил дорожного движения водителем грузовика.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", — отмечается в сообщении пресс-центра.

Все пассажиры поезда автобусами отправлены в Краснодар.