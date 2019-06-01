В Домбае мужчина упал с канатной дороги и разбился насмерть

На одном из самых популярных курортов Кавказа погиб турист. В поселке Домбай он сорвался с канатной дороги второй очереди.

Вероятно, ему стало плохо.

Тело погибшего транспортировали в поселок и передали правоохранительным органам, передает РИА Новости.