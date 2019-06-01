Волейболисты сборной России обыграли команду Японии в матче Лиги наций

В матче волейбольной Лиги наций мужская сборная России под руководством финна Туомаса Саммельвуо в сербском Нови-Саде обыграла команду Японии со счетом 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:23).

Россияне с тремя очками поднялись на восьмое место в турнирной таблице. Ранее, в пятницу, 31 мая российские волейболисты на старте турнира уступили французам со счетом 1:3. В следующем матче, действующий победитель турнира 2 июня сыграет с командой Сербии.

Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в Чикаго с 10 по 14 июля.