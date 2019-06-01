Финал футбольной Лиги чемпионов открыла полуобнаженная фанатка

В Мадриде стартовал финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Первый гол забил с пенальти форвард "красных" Мохамед Салах, но не меньший ажиотаж вызвал у болельщиков забег по полю полуобнаженной фанатки.

Девушку в купальнике в итоге захватили сотрудники безопасности арены в столице Мадрида и выдворили с поля. Но поклонница футбола, решившая нарушить чопорную церемонию открытия игры, снискала свою часть оваций у переполненных трибун.