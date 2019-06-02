Ирландка Кэти Тэйлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу

В Нью-Йорке, в зале "Мэдисон Сквер Гарден", проходит вечер профессионального бокса, в котором определяются чемпионы в трех престижных категориях. За звание абсолютной чемпионки мира в женском легком весе встречались ирландка Кэти Тэйлор и Дельфин Персун из Бельгии. Победила Тэйлор.

Тэйлор после блестящей любительской карьеры завоевала три титула среди профессионалов – Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). 32-летняя спортсменка провела в профи 13 боев и все выиграла.

Персун, которой 34 года, куда опытнее: она 44 раза выходила в ринг и только один раз, в далеком 2010 году, проиграла. Бельгийка с 2014 года носила титул чемпионки Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой получился весьма зрелищным, соперницы активно атаковали и шли в размен ударами, обозначая борьбу на встречных курсах. Обе спортсменки выбросили множество ударов, так что после 10 раундов выглядели не столь привлекательно, как в начале поединка. Победу судьи отдали Тэйлор. Она будет владеть поясами WBC, WBA, IBF и WBO.