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Боевые действия в Ливии 20 минут назад
Ливия: в тылу у маршала Хафтара произошел теракт
Не менее 18 человек получили ранения в результате двух взрывов автомобилей в городе Дерна на востоке Ливии. Автомобили взлетели на воздух у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА), подчиняющейся маршалу Халифе Хафтару, сообщает ТАСС.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и временный кабинет министров, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.
4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. В настоящий момент подразделения ЛНА ведут бои на подступах к ливийской столице Триполи.
8 апреля в интервью радио Вести.FM главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал, что ПНС поддерживается ЕС в целом, и особенно Италией; в то же время ЛНА Хафтара поддерживается Египтом, ОАЭ и Францией. Для США, по его мнению, сейчас важно получить территорию как единое целое. "Видимо, они делают ставку на Хафтара, который 20 лет провел в США, прежде чем перебраться в Ливию", — отметил эксперт.
По его словам, ПНС не контролирует ничего, кроме некоторых районов самого Триполи. И несмотря на поддержку ЕС, оно не могло контролировать формирование радикальных исламистских группировок. Они пока не определяют ситуацию в Ливии, но если Хафтар потерпит поражение, эти группировки получат базу для дальнейшего расширения и экспансии.
"Сейчас там так называемая война "тойот": основные боевые действия ведутся вдоль дорог, группировки представлены отрядами на машинах высокой проходимости – современная замена тачанок, где в кузовах установлены автоматические пушки, крупнокалиберные пулеметы, — отметил Виктор Мураховский. — Толпа на внедорожниках обладает высокой мобильностью и в то же время низкой устойчивостью, так как машины не обладают бронированием и вооружение расположено открыто".
Также он рассказал, что Хафтар первоначально был одним из соратников Муамара Каддафи (вдобавок он дважды учился в Советском Союзе). Он возглавил экспедицию в Чад в 1987 году. "Тогда и проявилась война тачанок; экспедиционный ливийский корпус как раз был на внедорожниках. Но в столкновении с войсками Чада корпус потерпел поражение, сам Хафтар попал в плен. А Каддафи после разгрома сказал, что он тут ни при чем, что это инициатива каких-то местных племен. После этого пути Каддафи и Хафтара разошлись, потому что первый считал Каддафи личным врагом", — сказал Виктор Мураховский.
По его словам, после этого правительство Чада выпустило Хафтара, и он начал прямо там готовить антиправительственные группировки для Ливии, но без успеха. Затем случился переворот в самом Чаде, и к власти пришло правительство, которое было более лояльно к Каддафи; тогда Хафтар при содействии ЦРУ скрылся в США.
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