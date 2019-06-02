Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал появившуюся информацию о том, что сборная России может быть отстранена от предстоящих Игр-2020 в Токио. Опираясь на позицию Международного олимпийского комитета, он считает, что Россия выступит на Олимпиаде.

"Нет смысла комментировать британские СМИ, — приводит слова Позднякова ТАСС. – Спекуляций на тему отстранения или санкций в отношении российских спортсменов появляются там именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), где обсуждается тема статуса легкой атлетики России."

"Что же до участия российских спортсменов в Олимпиаде-2020, то здесь есть позиция Международного олимпийского комитета и прочих международных спортивных организаций, с которыми мы активно взаимодействуем и сотрудничаем по вопросам, включающим и борьбу с допингом. И мы опираемся на позицию этих организаций. Она озвучена МОКом – российская команда примет участие в Играх в Токио".

"В случае же, если с Всероссийской федерацией легкой атлетики будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то будут приняты самые жесткие меры, но речь будет идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной".

Напомним, что совет IAAF состоится с восьмого по девятое июня и будет рассматривать вопрос восстановления ВФЛА в статусе члена международной организации. Ранее стало известно то том, что ВФЛА выполнила последнее требование со стороны IAAF. Из-за лишения статуса российские легкоатлеты выступают на международных стартах в нейтральном статусе.