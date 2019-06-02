Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

Утром в воскресенье, 2 июня, в Венеции произошло столкновение двух судов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

Экипаж круизного лайнера MSC Opera, двигавшегося по каналу, не справился с управлением и многотонное судно снесло в сторону берега, где оно врезалось в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого находилось около 130 человек.

По некоторым данным, в момент ЧП лайнер сопровождался буксирами, которые, однако, не сумели эффективно вмешаться в происходящее и предотвратить удар.

Как сообщает издание la Repubblica, несколько человек оказались сброшены в воду, медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим.