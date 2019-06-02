Трамп советует британцам не платить за выход из ЕС

Дональд Трамп призывает Лондон не платить Брюсселю отступные за выход из ЕС. В преддверии своего госвизита в Великобританию американский лидер заявил: он ни за что не расстался бы с такой огромной суммой — порядка 50 миллиардов долларов.

Трамп рассказал, что предлагал премьеру Терезе Мэй разные рычаги воздействия на Брюссель — в частности, подать в суд на ЕС. Сейчас, полагает Трамп, Лондону надо добиться Brexit без соглашения с Евросоюзом, если тот не выполнит требований британцев.

На переговоры в Брюссель президент США предлагает отправить евроскептика Найджела Фараджа. По мнению Трампа, только он способен отстоять интересы Лондона.

На уходящей неделе Партия Brexit во главе с Фараджем праздновала победу на выборах в Европарламент. Окончательные итоги показали: партия набрала более 30 процентов голосов и получила 29 мандатов из 73-х, положенных Британии.