Водитель и пассажир внедорожника жестоко избили мужчину в Подмосковье. Видео

Регистратор очевидца запечатлел дорожный конфликт, произошедший днем в минувшую субботу, 1 июня, в Клину.

В начале видео, снятого регистратором очевидца, в кадре появляется автомобиль Toyota Land Cruiser. Через некоторое время водитель внедорожник догнал и подрезал "Ладу", после чего водитель и пассажир джипа вступили в оживленную дискуссию с мужчиной, находившимся за рулем легковушки.

Беседа, явно шедшая на повышенных тонах, перешла в драку – мужчины из внедорожника совместными усилиями избили своего оппонента.

По некоторым данным, требующим официального подтверждения, пострадавший был госпитализирован и экстренно прооперирован – у него была удалена селезенка. Утверждается, что в настоящее время он находится в реанимации.