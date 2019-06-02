Четверо детей и пенсионер погибли во время пожара в квартире в Свердловской области

Днем в воскресенье, 2 июня, в городе Богданович произошла трагедия – во время пожара в жилом доме погибли четверо несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, сотрудники МЧС обнаружили тела во время тушения огня в квартире многоэтажного жилого дома на улице Кунавина.

Помимо детей погиб один взрослый – пожилой мужчина отравился угарным газом.

Кроме того, пострадали два человека – несовершеннолетний и пожилая женщина, пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, однако окончательные выводы можно будет делать только после проведения соответствующей проверки и установления всех обстоятельств ЧП.

Отмечается, что площадь возгорания составила около 40 квадратных метров, 19 спасателей, задействовавшие восемь единиц техники, справились с огнем за полчаса.

При этом были эвакуированы 23 человека, двоих детей и женщину-инвалида из задымленных помещений пожарные выносили на руках.

По данным ТАСС, погибшим детям было шесть лет, два и четыре года, и шесть месяцев. С ними оставалась 12-летняя старшая сестра, которая отправилась звать на помощь и уцелела. Родителей в тот момент не было дома – они уехали на соревнования со старшим ребенком.

Известно, что семья была многодетной – в ней воспитывались шесть детей.