Зашифрованные файлы и сканирование ответов: особенности и нововведения ЕГЭ-2019

Для выпускников российских школ и их родителей наступил самый ответственный момент — стартовал основной период ЕГЭ. 27 мая прошел Единый госэкзамен по географии и литературе, 29-го — испытания по математике, 31-го — история и химия. 3 июня экзамены продолжатся, а финиш – 13-го. Всего в этом году Единый госэкзамен сдают 750 тысяч человек, и многие из них уже решили, в какие вузы будут поступать и о каких профессиях мечтают. Кстати, в этом году российские школьники могут впервые сдать ЕГЭ по китайскому языку.

В этот единственный день сдают математику. И впервые выпускники выбирают только один уровень — базовый, необходимый для получения аттестата, или профильный — это уже для поступления. Причем базовый экзамен можно сдать уже в 10-м классе.

"Самые высокие конкурсы у нас сейчас на факультет вычислительной математики и мехмат, а не на гуманитарные. Это действительно позитивная, на мой взгляд, волна, она отвечает потребностям общества. Лирики и физики — это вечная проблема, но самое лучшее, если они и те, и те. И лирики хорошо знают физику, и физики — хорошие лирики", — считает ректор МГУ Виктор Садовничий.

И пока вечный спор продолжается, на мехмат Московского государственного университета не конкурс, а праздник — с таким же в 1958-м поступал сам ректор — 8 человек на место. А направление "Информатика" по всей стране в 2019-м приказом министерства образования увеличивает цифры приема — сразу на 120 тысяч бюджетных мест.

"Они будут работать уже в интеллектуальной экономике. Цифровизация проникнет практически во все сферы. Это касается не только инженерии, производства, но, конечно, и всех сфер, в которых мы с вами живем, это и государственное муниципальное управление, социальная сфера", — отметила Марина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ.

Гуманитарные специальности прием сокращают: в этом году — на 10%. Однако лидером среди экзаменов по выбору остается обществознание — его сдает почти половина из 779 тысяч выпускников.

Второе место по традиции — у физики — ее сдают 174 тысячи человек, биологию предпочитают 160 тысяч выпускников, химию — 110 тысяч. Свои знания по истории оценивают 139 тысяч человек, литературу выбрали 67 тысяч.

100 тысяч школьников решили проверить свой английский. А 289 выпускников впервые в истории ЕГЭ будут сдавать китайский.

"Даже способ обработки готовых контрольно-измерительных материалов был немного другой, потому что если здесь все-таки латиница, то там иероглифы, и их очень много", — рассказал Анзор Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

С собой — паспорт без обложки и черная гелевая ручка, конечно, никаких телефонов. В этом году присматриваться стали и к часам. Меры безопасности одинаковы и для сельской школы под Екатеринбургом, где ЕГЭ сдают всего 10 человек, и для московского пункта приема экзамена. Каждый шаг — под прицелом десятков камер видеонаблюдения, прозрачность — на сто баллов.

В этом году задания распечатывают прямо в классе. Контрольные материалы для Москвы записали на флешки. В регионы отправили на дисках. Носитель информации опломбирован, если сорвать ленту, тут же проявится надпись "вскрыто". И — главное — все данные закодированы. Тут нужен ключ.

"Каждый член Государственной экзаменационной комиссии имеет называемый токен. И только при совпадении трех составляющих — наличие специально зашифрованного диска, регионального ключа и токена — возможно распечатать экзаменационные материалы", — пояснила Анастасия Зырянова, директор Федерального центра тестирования.

Эксперимент в этом году проходит сразу в восьми регионах: это Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Смоленская, Тверская и Ярославская области. Задания отправляют по "защищенным каналам Интернета" в виде зашифрованных файлов. Но и это, оказывается, не технологический предел. В региональном центре обработки данных каждый лист проверяет не только робот, но и человек.

Выпускников — уже абитуриентов — ждут 549 тысяч бюджетных мест. Документы подавать по-прежнему можно в пять разных вузов, да еще и на три направления внутри каждого. Льготы при поступлении — у победителей олимпиад.

"Ребята — победители и призеры олимпиад — стараются поступать на бюджет. У них есть большая льгота. Но воспользоваться ею можно только в том случае, если по ЕГЭ по этому направлению не ниже 75 баллов в школе", — сказал Виктор Садовничий.

Экзамены продолжаются. Впереди еще языки — русский и иностранный, любимое обществознание, перспективная информатика. Формат проведения ЕГЭ с каждым годом становится все современнее, но и приметы не стареют: кто-то верит в старый добрый пятак под пяткой, а кто-то как мантру повторяет три заветных слова: "Я все сдам".