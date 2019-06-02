"Вести недели" побывали на вилле, где "русская" погубила карьеру австрийского политика

Деньги все-таки многое решают. 1200 за ночь стоит эта вилла, но кто-то заплатил больше, чтобы попасть сюда перед заездом группы гостей из Австрии, установить камеры и снять остросюжетный фильм "Хайнц-Кристиан Штрахе и русская красавица".

Героиню на главную роль Алены Макровой — несуществующей племянницы миллиардера Игоря Макарова — выбирали очень тщательно. Каблуки, платье и русский язык. Войти на эту виллу и сыграть роль Алены — племянницы русского олигарха — смогла бы любая блондинка, даже я.

Те, кто разыграл комбинацию с девушкой, хорошо изучили вкусы Штрахе, и он на эту приманку клюнул. Неладное лидер Партии свободы заподозрил только в конце, обратив внимание не несвежий педикюр гостьи. Но было поздно — камеры на вилле уже все записали.

Немецкие издания до сих пор не признались, кто им подбросил записи двухлетней давности, но девушку сдали. Боснийская студентка. Такса — 7 тысяч евро. Со знанием русского. Возможно, даже не великолепным, но Йоханн Гуденус — друг Штрахе и руководитель фракции Партии свободы в парламенте — не смог бы это понять — по-русски он говорит, но не настолько хорошо, чтобы уловить акцент.

Кстати, именно через Йоханна — для друзей — просто Йоши — на Штрахе и "заходили", когда знакомили с девушкой за два месяца до поездки на Ибицу. Гуденус в партии был главным вдохновителем укрепления связей с Россией. И Штрахе и Йохан часто бывали в Москве. На видео видно, что компания пьет водку и кричит: "Мы любим Россию!"

Путевку на виллу австрийские издания разыгрывают в Интернете. Место историческое: кто не захочет отдохнуть там, где был снят фильм, свергнувший австрийское правительство? Кто, как и когда мог установить камеры, кто снимал дома перед визитом Штрахе, хозяин дома Гаэтано ответить не готов, но и от прессы не прячется – платите, заходите, снимайте.

"Мне нечего сказать по поводу произошедшего два года назад. Единственное, что я могу сделать, — предоставить виллу в ваше распоряжение. Арендуйте ее и делайте там "ваши дела", — сказал хозяин виллы.

Содержание разговора — действительно наполовину пьяный треп. Это сам Штрахе сформулировал. Наполовину — обычная беседа за ужином в преддверии выборов: откуда брать деньги? Какие СМИ могут быть лояльны, какие можно купить? Но за неделю до европейских выборов все, что "взрывается" со словом "русское", — это, конечно, бомба.

Русская девушка, которая оказалась не русской, но кого это после выборов волнует, погубила не только политика — коалицию и кабинет министров. И за провокацией, скорее всего, стоят сами же австрийцы — объявился адвокат из Вены, который заявил о своей причастности к записи. Уже известно, что ролик пытались продать политикам и бизнесменам Австрии, но клюнула некая немецкая фирма — за 600 тысяч.

Это сложно померить, но, скорее всего, именно австрийский скандал стал причиной хорошего, но не блестящего, как ожидалось, наступления крайне правых в Европарламенте. У них -150 мандатов, но это разные фракции.

Самой уверенной стала победа Итальянской Лиги — это партия номер один в Италии — ей достаются 28 мест . Маттео Сальвини уже обзвонил соратников — Марин Ле Пен, венгерского премьера Виктора Орбана и Найджела Фаража — лидера партии Brexit.

У Национального объединения Марин Ле Пен во Франции – 24%, у "Ренессанса" Макрона – 22,5%, и это унизительное поражение в 1,5% — провал нынешнего президента, который обещал приложить всю энергию, чтобы Лен Пен не пришла первой: энергии и авторитета не хватило, более того, поражение стоило Макрону 2% рейтинга, и теперь лишь 30% французов считают его хорошим президентом.

Провал на выборах Эммануэль Макрон переживает сильно, но не настолько, чтобы уходить в отставку, как это делает Алекс Ципрас — его партия "Сириза" уступила на выборах 9% оппозиции — консервативной партии "Новые демократы". 2 июня в Греции — местные выборы. и сразу после этого Ципрас пойдет к президенту: по его словам, это его моральный долг — попросить мандат доверия у народа.

Самыми необычными были выборы в Британии, которая Евросоюз вообще-то мечтала покинуть, но Brexit вовремя организовать не сумела, потому снова участвовала в голосовании, и Brexit — партия Найджела Фаража — выиграла – 31,5%. Консерваторы несут тяжелые потери. У них проблемы и с местами в Европарламенте, и с премьером — Мэй ушла в отставку. Фараж пообещал стране обширные политические работы. Предстоит ужасно много работы, сообщил он журналистам после оглушительной победы.