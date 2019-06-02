Теракт в Сирии: десятки погибших и пострадавших

В расположенном на северо-западе Сирии городе Аазаз в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 14 человек, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Местный источник сообщил, что взрыв прогремел в центре города рядом со штаб-квартирой сектора уголовной безопасности, передает РИА Новости. По его словам, место, где взорвался автомобиль, было многолюдным, так что число жертв и пострадавших может увеличиться.