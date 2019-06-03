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3 июня 201906:05

Папа Франциск извинился перед румынскими цыганами за исторические обиды от церкви

Папа Франциск извинился перед румынскими цыганами за исторические обиды от церкви

Папа Римский попросил прощения у румынских цыган за многовековую дискриминацию. Произошло это в городе Блаж, где понтифик встретил с представителями общины. А до этого он провёл божественную литургию.

"История говорит нам, что христиане, католики в частности, знакомы с этим злом. Я хотел бы попросить у вас прощения за это. Я прошу прощение — от имени церкви и Господа — у Вас. За все те времена в истории, когда мы подвергали вас дискриминации, жестокому обращению или смотрели на вас искоса", — заявил понтифик.

В стране 10 процентов населения составляют как раз цыгане, сообщает телеканал "Россия 24". В Блаже Папа Франциск завершил свой пастырский визит в Румынию.

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