"Реал" готов заплатить за Эриксена до 70 миллионов евро

Руководство мадридского "Реала" обозначило сумму, которую оно готово заплатить за полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Дании Кристиана Эриксена. Боссы "сливочных" готовы заплатить за ключевого хавбека "шпор" до 70 миллионов евро.

31 мая президент "Реала" Флоретино Перес встретился со своим коллегой по "Тоттенхэму" Дэниэлом Леви на торжественном ужине ужине в честь финала Лиги чемпионов между лондонцами и "Ливерпулем". Однако, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As, обсудили ли они в итоге возможный переход датчанина, остается неизвестным.

Ранее сообщалось о том, что Эриксен станет игроком "Реала" на следующий день после финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" – 2 июня. Стороны согласовали трансфер полузащитника, однако официально о сделке на данный момент не объявлено.