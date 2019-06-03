В столице Судана забастовку разгоняют военные

Суданская армия приступила к разгону сидячей забастовки в Хартуме. Как сообщают местные СМИ, военные с рассветом вошли в лагерь активистов и применили слезоточивый газ. При этом в районе протеста слышны выстрелы, а также виден черный дым — солдаты жгут палатки протестующих.

На данный момент известно о трех погибших и сотнях пострадавших. Солдаты перекрывают центральные дороги в столице. Полиция в свою очередь призвала жителей страны выйти на масштабную акцию протеста, передает телеканал "Россия 24".

Военные перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. Забастовка перед штаб-квартирой командования армии Судана продолжается уже месяц — протестующие требуют передачи власти от военных к гражданским силам.

Как сообщалось ранее, военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти и помещен в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, заявившего о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.