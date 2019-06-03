Российские синхронисты выиграли произвольную программу этапа Мировой серии

В испанской Барселоне проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В произвольной программе среди смешанных пар победителем стал дуэт из России Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев.

Следом за ними на пьедестале почета расположились итальянские синхронисты Манила Фламини и Джорджио Минизини. Замкнули тройку сильнейших спортсмены из Испании — Эмма Гарсия и Пау Рибес.

Отметим, что накануне Гурбанбердиева и Мальцев одержали также победу и в технической программ турнира.