Трамп начинает европейское турне

Американский президент Дональд Трамп начинает свое европейское турне. В плане — с государственным визитом посетить Великобританию, а затем отправиться в гости к ирландцам и французам.

3 июня Трампа с супругой ждут в Букингемском дворце на встречу с королевой. Ранее он уже общался с Елизаветой Второй, напоминает "Россия 24". Во время той встречи глава белого дома грубо нарушил протокол. В момент смотра гвардейцев американский президент ускорил шаг, оставив монаршую особу позади. Елизавете пришлось не только догонять Трампа, но и обходить его. Британские СМИ после того подняли волну возмущения.

В этот раз у Трампа с Елизаветой намечен ужин. На следующий день состоятся переговоры о свободной торговле с пока еще действующим премьер-министром Терезой Мэй, а также с представителями бизнеса.

5 июня Трамп направится в Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии. Там будут присутствовать и лидеры других стран, в частности канцлер Германии Ангела Меркель. Но пока никакой информации об их возможной встрече не поступало.

Оттуда американский президент полетит в Ирландию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, он остановится в отеле Trump International Golf Links and Hotel в графстве Клэр. Этот роскошный гольф-клуб принадлежит сыновьям Трампа.

6 июня Трамп с супругой прибудут в Нормандию, где примут участие в торжественных мероприятиях на американском воинском кладбище в городе Кольвиль-сюр-Мер. На церемонии будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон. Затем лидеры двух стран встретятся в Кане.