Следующая рабочая неделя будет короткой

На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России, напоминает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве напомнили, что 11 июня — предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час. Таким образом, в июне россияне будут трудиться 19 дней, а отдыхать — 11.



Отдохнуть более двух дней подряд россиянам посчастливится в ноябре по случаю Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.