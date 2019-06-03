Выброшенный пассажир: появилось видео ДТП с летальным исходом в Подмосковье

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего серьезную аварию, произошедшую в минувшую пятницу, 31 мая, в Подмосковье в районе деревни Лотосово в Дмитровском районе на трассе А-107, известной как "малая бетонка".

Судя по записи, водитель кроссовера Hyundai попытался обогнать фуру. При этом, машина двигалась по обочине.

В какой-то момент он не справился с управлением, авто занесло и выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фургоном, а затем к участникам ДТП "присоединился" грузовик.

После удара из Hyundai вылетела женщина, находившаяся на пассажирском сидении. Человека отбросило в кювет.

Как сообщали СМИ, в результате инцидента погиб один человек.