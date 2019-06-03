Зеппельт: Россия не отрицает фальсификацию. Все серьезно

Немецкий журналист и автор нескольких скандальных фильмов о допинге в России Хайо Зеппельт отреагировал на материал британской Sunday Times, в котором утверждается, что Россия может пропустить ближайшую Олимпиаду-2020 в Токио. Немец полагает, что все серьезно.

"Интересно, что Россия публично не отрицает фальсификацию – это показывает, насколько все серьезно, — написал Зеппельт в своем Twitter-аккаунте. – Культура сокрытия никуда не делась. Это очевидно. Если окажется, что официальные лица в самом деле подделали документы для чемпиона мира и помочь ему избежать отстранение, то можно ли допускать легкоатлетов из России до Олимпийских игр?"

Напомним, что Лысенко с августа 2018 года временно дисквалифицирован и не может принимать участия в международных стартах. Основная причина – он пропустил несколько допинг-тестов, не сообщая данных о своем местоположение в систему АДАМС.

Теперь России вновь грозит отстранение от Игр. Впрочем, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, опираясь на позицию Международного олимпийского комитета (МОК), утверждает, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020.