Грузовик вспыхнул, врезавшись в пункт оплаты проезда на трассе М-4 "Дон"

Очевидцы сняли на видео грузовой автомобиль, объятый пламенем. Кадры были сделаны в понедельник, 3 июня, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, врезался в ограждение около пункта оплаты проезда, после чего загорелся.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.