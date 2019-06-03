3 июня 201913:24
Вынужденная посадка самолета на пляж закончилась аварией. Видео
Утром в минувшую субботу, 1 июня, пилот легкомоторного самолета Cessna 182A Skylane совершил вынужденную посадку на пляж в городе Ошен Сити в Нью-Джерси, США.
Очевидец, совершавший утреннюю прогулку по берегу Атлантического океана, обратил внимание на снижавшееся воздушное судно. Мужчина включил камеру своего смартфона и запечатлел момент приземления.
Самолет благополучно коснулся земли, после чего стал перемещаться по пляжу, постепенно снижая скорость. Судя по всему, в какой-то момент он оказался на менее твердой почве, и едва не перевернулся, встав на нос.
Как сообщают СМИ, на борту Cessna находился только пилот, он не пострадал, а вот самолет получил повреждения.
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