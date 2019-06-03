Сильный, смелый, волевой: спецназовец ГРУ погиб, заступившись за незнакомцев
Полиция Московской области установила всех участников массовой драки, в которой был убит бывший спецназовец. Подозреваемые пустились в бега. В их квартирах прошли обыски. Уже известно, что погибший Никита Белянкин вступился за прохожих, на которых напала толпа. Ценой своей жизни бывший боец спецназа ГРУ спас их.
Он погиб, спасая незнакомого человека от смерти. К месту убийства Никиты Белянкина жители Красогорска несут цветы. Рядом — отец. Говорит коротко, но так, чтобы все запомнили — его сын был настоящим мужчиной.
- Сильный, волевой, смелый очень!
Никита вечером провожал невесту домой. В это время на улице разъяренная толпа избивала молодых людей.
"Мы с другом выпивали в баре. Нас вывели, развели в разные стороны и начали избивать. Меня сразу пырнули ножом. А друга продолжила избивать. Никита тогда заступился, и они переключились на него", — поясняет пострадавший Александр Сергеев.
Но это была слишком неравная схватка — вдесятером на одного.
"Он заступился, у него был травматический пистолет. Он сделал предупредительный выстрел. Но это их вообще не остановило. И забили! То есть, они со всех сторон начали окружать его и ткнули ножом в сердце. Один удар — он оказался смертельным", — поясняет друг Никиты Белянкина Иван Шуханов.
После этого нападавшие разбежались. А истекающему кровью Никите пытались оказать помощь случайные прохожие.
- Скорая ехала 25-30 минут. Полиция — еще дольше, хотя тут свободно было! Супруг его держал, он, может, раз пять вдохнул в себя и все! Никто не мог Никите оказать помощь, но мы надеялись, а вдруг... И вот так! – огорчается женщина, ставшая свидетельницей смерти отважного мужчины.
24-летний Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ. Участвовал в боевых операциях в Сирии. Недавно уволился со службы, собирал документы, хотел работать в полиции.
Он всегда был против какого-либо криминала, был против лжи. Он был человеком чести, служил по контракту в войсках специального назначения, имеет командировки в Сирию. В Сирии был награжден орденом!" – поясняет друг погибшего Егор Сергеев.
По словам родителей, их сын всегда был готов прийти на помощь любому человеку. Отец вспоминает, что совсем недавно он точно также не смог просто пройти мимо.
"Помогал всегда, везде! Защитил девушку от насильника! То есть, поймал и сдал его в полицию! Он в общем-то и собирался работать на оперативной работе", — вспоминает о сыне отец Никиты Алексей Белянкин.
Спасенный Никитой Александр Сергеев по-прежнему в больнице. Врачи говорят, что идет на поправку.
"Текущее состояние расценивается как средней степени тяжести, стабильное! Жизни угрожающее состояние из-за ранения у пациента не выявлено", — говорит замглавврача горбольницы №1 Красногорска Сергей Калашников.
Весь день 3 июня в Красногорске работали следователи. Убийцы бывшего спецназовца уже установлены.
"Следствием уже установлен круг лиц, принимавших участие в драке. В их жилищах проведены обыски. Изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", — заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.
Расследование убийства находится на особом контроле в Следственном комитете, дело передали в центральный аппарат.
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