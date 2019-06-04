Глава переходного военного совета Судана сообщил о формировании временного правительства

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан, обращаясь к нации после разгона лагеря с протестующими в Хартуме, сообщил о начале формирования временного правительства. Также в ходе своей речи он призвал суданский народ к проведению в стране всеобщих выборов в течение девяти месяцев и заявил о прекращении переговоров с оппозицией.

Как подчеркнул аль-Бурхан, военный совет передаст власть тому, кого выберет народ.

Рано утром в понедельник, 3 июня, армия Судана начала разгон палаточного лагеря, расположившегося у комплекса зданий министерства обороны страны в центре Хартума. В процессе операции активно использовалось огнестрельное оружие, сообщает РИА Новости. Все центральные улицы Хартума и подступы к площади были перекрыты силами безопасности.

По данным оппозиционного комитета врачей Судана, в результате разгона палаточного лагеря погибли более 30 человек, сотни людей получили ранения. Оппозиция обвинила переходный военный совет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране, а также к немедленному уходу военного совета из власти.

В свою очередь военные заявили, что операция была направлена для задержания преступников, которые просочились в ряды протестующих. Армия Судана призвала к продолжению диалога с оппозицией, заявив, что переговоры могут продолжиться в ближайшем будущем, и пообещала разрешить протестующим вернуться на площадь Хартума.

11 апреля текущего года в Судане произошел военный переворот на фоне четырехмесячных народных протестов. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти и посадили в тюрьму. Сформированный армией переходный военный совет взял власть в свои руки, заявив о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Несмотря на обещания военных, народные протесты в стране продолжаются. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех полномочий.