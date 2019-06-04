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4 июня 201905:39

"Интер" намерен купить Эдина Джеко

EPA

Миланский "Интер" постарается приобрести у "Ромы" нападающего Эдина Джеко. Миланцы готовы заплатить за лучшего бомбардира римлян 12 миллионов евро.

На этой неделе представители двух итальянских клубов проведет переговоры по трансферу Джеко. Вероятность заключения сделки весьма высока. Новый тренер "Интера" Антонио Конте видит в Джеко замену Мауро Икарди, который наверняка покинет миланский клуб.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко перешел в "Рому" из "Манчестер Сити" в 2016 году. В прошлом сезоне 33-летний футболист в 40 матчах забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач.

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