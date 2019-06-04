Сегодня президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй

Сегодня, 4 июня, - второй день визита Дональда Трампа в Великобританию. Он проведет переговоры с покидающей свой пост премьер-министром Терезой Мэй.

Накануне американский лидер встретился с королевой Елизаветой II, которая дала торжественный банкет в его честь в Букингемском дворце, где Трамп в очередной раз нарушил протокол: после торжественной речи коснулся спины королевы, что строжайше запрещено.

Визиту американской делегации рады далеко не все, напоминает телеканал "Россия 24". Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин проигнорировал банкет. А на Трафальгарской площади сегодня по планам пройдет акция протеста против политики Штатов. Организует ее "Коалиция Стоп Трамп". Причем соберутся несогласные во всей Великобритании. Это сотни тысяч человек.