Сегодня президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй
Сегодня, 4 июня, - второй день визита Дональда Трампа в Великобританию. Он проведет переговоры с покидающей свой пост премьер-министром Терезой Мэй.
Накануне американский лидер встретился с королевой Елизаветой II, которая дала торжественный банкет в его честь в Букингемском дворце, где Трамп в очередной раз нарушил протокол: после торжественной речи коснулся спины королевы, что строжайше запрещено.
Визиту американской делегации рады далеко не все, напоминает телеканал "Россия 24". Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин проигнорировал банкет. А на Трафальгарской площади сегодня по планам пройдет акция протеста против политики Штатов. Организует ее "Коалиция Стоп Трамп". Причем соберутся несогласные во всей Великобритании. Это сотни тысяч человек.
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