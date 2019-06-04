Крупный пожар в Уфе: горит территория научно-производственного предприятия

Уфимские пожарные тушат крупный пожар в Орджоникидзевском районе города. Возгорание на территории научно-производственного предприятия произошло 4 июня в 8:21 по местному времени (6:21 по времени Москвы). Ранг пожара повысили до второго номера. Возгорание удалось локализовать спустя час, однако пожарные до сих пор работают на месте.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелись емкости с отработанным маслом в металлическом ангаре на площади в 100 квадратных метров. На месте работают 7 единиц техники и 26 человек личного состава, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Погибших, пострадавших нет. После тушения к установлению причин возгорания приступит дознаватель МЧС.