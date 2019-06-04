"Зулейха открывает глаза": первый тизер-постер

Телеканал "Россия 1" представляет первый тизер-постер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза". Режиссер Егор Анашкин снял фильм по одноименному роману-бестселлеру Гузель Яхиной. В 2015 году она стала лауреатом премии "Большая книга".

Главную роль в фильме – татарскую крестьянку Зулейху – исполнила Чулпан Хаматова. У Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют в Сибирь. Вместе с другими ссыльными она оказывается брошенной в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды.

Всем им – крестьянам, интеллигентам, "деклассированным элементам", уголовникам, мусульманам, христианам, атеистам – придется отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе сил пройти через все испытания, главные из которых – испытание Любовью и Прощением.

В фильме также снялись Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Евгений Морозов, Роза Хайруллина, Роман Мадянов, Александр Баширов, Александр Сирин, Дмитрий Куличков, Рамиль Сабитов.